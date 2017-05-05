Руководитель отделения: Младенцы, которых кормили материнским молоком, более выносливы к заболеваниям

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ "Кормление младенца материнским молоком влияет на его внешний вид, голос, и на форму его плача. Плач детей, вскормленных материнским молоком, бывает в более здоровой форме."

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель научного отделения патологии новорожденных и недоношенных детей Научно-исследовательского института педиатрии им. К. Фараджовой Махира Эфендиева на семинаре "Преимущества кормления материнским молоком", проводимом для журналистов.

По ее словам, если бы каждый родитель знал о пользе кормления материнским молоком как для младенца, так и для него самого, то кормил бы младенца материнским молоком: "Долгом каждой матери является кормление рожденного младенца материнским молоком, являющимся милостью Аллаха. У детей, которых кормили материнским молоком, различные заболевания проявляются очень редко. Они становятся более устойчивыми к болезням. Наша цель заключается в том, чтобы добиться кормления материнским молоком младенцев не только в течении 6 месяцев, но и до 2-х, 3-х лет".