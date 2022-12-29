Рим ждет расширения на весь ЕС обязательного тестирования на COVID прибывающих из КНР

Евросоюз вслед за Италией может ввести обязательное тестирование на коронавирус для прибывающих из Китая.

Евросоюз вслед за Италией может ввести обязательное тестирование на коронавирус для прибывающих из Китая.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони в ходе пресс-конференции.

"Мы ожидаем и надеемся, что ЕС захочет поступить таким же образом", - заявила она.

Мелони считает, что введение тестирования только в Италии может быть "не столь эффективной", как если бы его ввели на уровне всего ЕС. При этом премьер не считает возобновление действия ограничительных мер лучшим способом сдержать распространение коронавируса.

Как сообщал Le Figaro, представители Министерств здравоохранения 27 стран ЕС собрались в Брюсселе, чтобы обсудить "возможные меры в рамках скоординированного подхода" государств блока "в свете ситуации с пандемией в Китае".

Размах этой вспышки COVID-19 встревожил власти многих стран. США, Индия, Италия, Япония ужесточили правила въезда для прибывающих из Китая.