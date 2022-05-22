О нас

Растет число случаев заражения оспой обезьян среди людей

Растет число случаев заражения оспой обезьян среди людей Количество случаев заражения оспой обезьян среди людей увеличилось до 92, летальные исходы не зарегистрированы, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Здоровье
22 мая 2022 г. 11:34
Растет число случаев заражения оспой обезьян среди людей

Количество случаев заражения оспой обезьян среди людей увеличилось до 92, летальные исходы не зарегистрированы, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Как передает Report, ВОЗ получила сообщения о 92 лабораторно подтвержденных случаях оспы обезьян из 12 неэндемичных стран-участниц организации. Еще 28 случаев заболевания расследуются, добавили в ВОЗ.

"На сегодняшний день не было зарегистрировано ни одного случая смерти, связанного с этим заболеванием", - говорится в заявлении организации.

По данным ВОЗ, зарегистрированные случаи оспы обезьян не связаны с поездками в эндемичные районы. По последним данным, случаи заражения в основном, но не исключительно, были выявлены среди мужчин, имевших половые контакты с мужчинами.

Симптомы оспы обезьян проходят в течение нескольких недель, но в некоторых случаях могут привести к медицинским осложнениям и даже смерти. Случаи заражения людей выявлены в ряде стран, в том числе Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии, Канаде, Германии, Нидерландах, Швейцарии и Испании.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

В Аппарате Милли Меджлиса произведены кадровые перестановки
В Аппарате Милли Меджлиса произведены кадровые перестановки
21 мая 2022 г. 17:15
Новую в Азербайджане систему сбора отходов применят в Шуше
Новую в Азербайджане систему сбора отходов применят в Шуше
21 мая 2022 г. 13:51
В Азербайджане подготовлен проект по утилизации транспортных средств
В Азербайджане подготовлен проект по утилизации транспортных средств
21 мая 2022 г. 13:16
Карабахские скакуны и Грузия
ФотоКарабахские скакуны и Грузия
21 мая 2022 г. 12:06
Министерство культуры: В региональных театрах есть потребность в молодых кадрах
Министерство культуры: В региональных театрах есть потребность в молодых кадрах
21 мая 2022 г. 11:20
Торговый представитель: В ближайшие месяцы российские и азербайджанские компании подпишут контракты
Торговый представитель: В ближайшие месяцы российские и азербайджанские компании подпишут контракты
20 мая 2022 г. 19:10
Умаханов: Отношения Азербайджана и России вышли на новый уровень
Умаханов: Отношения Азербайджана и России вышли на новый уровень
20 мая 2022 г. 16:35
Жан-Мишель Брюн: Важно восстановить настоящую Шушу - город музыки и поэзии
Жан-Мишель Брюн: Важно восстановить настоящую Шушу - город музыки и поэзии
20 мая 2022 г. 15:45
Неосторожность пешеходов стала причиной трагедии в Баку - ВИДЕО
Неосторожность пешеходов стала причиной трагедии в Баку - ВИДЕО
20 мая 2022 г. 15:43
Министерство: В Азербайджане нет вируса обезьяньей оспы
Министерство: В Азербайджане нет вируса обезьяньей оспы
20 мая 2022 г. 15:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi