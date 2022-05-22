Растет число случаев заражения оспой обезьян среди людей

Количество случаев заражения оспой обезьян среди людей увеличилось до 92, летальные исходы не зарегистрированы, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Количество случаев заражения оспой обезьян среди людей увеличилось до 92, летальные исходы не зарегистрированы, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Как передает Report, ВОЗ получила сообщения о 92 лабораторно подтвержденных случаях оспы обезьян из 12 неэндемичных стран-участниц организации. Еще 28 случаев заболевания расследуются, добавили в ВОЗ.

"На сегодняшний день не было зарегистрировано ни одного случая смерти, связанного с этим заболеванием", - говорится в заявлении организации.

По данным ВОЗ, зарегистрированные случаи оспы обезьян не связаны с поездками в эндемичные районы. По последним данным, случаи заражения в основном, но не исключительно, были выявлены среди мужчин, имевших половые контакты с мужчинами.

Симптомы оспы обезьян проходят в течение нескольких недель, но в некоторых случаях могут привести к медицинским осложнениям и даже смерти. Случаи заражения людей выявлены в ряде стран, в том числе Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии, Канаде, Германии, Нидерландах, Швейцарии и Испании.