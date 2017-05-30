В Азербайджане приступили к проверке морской воды для уточнения пригодности пляжей

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Приступили к проверке морской воды для уточнения пригодности пляжей в Азербайджане.

Об этом Report сообщил заведующий санитарно-гигиенического отдела Центра гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения Зияддин Казымов.

По его словам, анализы начали проводиться с 16 мая, но нестабильные погодные условия замедлили сбор материала для анализов: "Завершен анализ морской воды в 6 административных районах на Абшероне, а также в южной и северной зоне республики. Исследовательские работы продолжаются. Окончательные результаты будут известны до 5 июня".

Отметим, что Центр гигиены и эпидемиологии и Управление мониторинга Каспия министерства экологии и природных ресурсов ежегодно проводит анализ морской воды. Пляжный сезон начнется 15 июня.