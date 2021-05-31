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Президент рассказал о борьбе с пандемией в Азербайджане

Президент рассказал о борьбе с пандемией в Азербайджане "В первую очередь, хочу выразить признательность за приглашение выступить на 74-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, проходящей в крайне сложный период для глобальной повестки дня здравоохранения в связи с пандемией COVID-19".
Здоровье
31 мая 2021 г. 20:19
Президент рассказал о борьбе с пандемией в Азербайджане
Ильхам Алиев

"В первую очередь, хочу выразить признательность за приглашение выступить на 74-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, проходящей в крайне сложный период для глобальной повестки дня здравоохранения в связи с пандемией COVID-19".

Как сообщает Report, об этом 31 мая, выступая в видеоформате на церемонии закрытия 74-ой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения по приглашению генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"Азербайджан поддерживает ведущую роль и усилия Всемирной организации здравоохранения, связанные с управлением в области глобального здравоохранения, включая координацию глобальной борьбы с пандемией.

С самых первых дней пандемии в Азербайджане были приняты практические меры по минимизации негативного влияния COVID-19 на население и сохранению ситуации под контролем. В короткий срок были построены 13 модульных и 1 постоянная больницы. Общее количество больничных коек, выделенных для лечения больных COVID в стране, превышает 10 тысяч.

Наряду с этим, в целях поддержки граждан страны и субъектов предпринимательства, подвергшихся негативному влиянию COVID, представлен пакет социально-экономического поощрения в объеме почти 2 миллиардов долларов США", - сказал глава государства.

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Версия на английском языке President speaks about struggle against pandemic in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Prezident Azərbaycanda pandemiya ilə mübarizədən danışdı

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