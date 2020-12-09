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Представитель ВОЗ посетила Гянджу

Представитель ВОЗ посетила Гянджу Несколько месяцев назад в Гяндже была сдана в пользование больница модульного типа
Здоровье
9 декабря 2020 г. 10:46
Представитель ВОЗ посетила Гянджу
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Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане и руководитель офиса Ханде Харманджи встретилась с главой Исполнительной власти Гянджи Низами Байрамовым.

Как передает западное бюро Report, она поинтересовалась мерами, принимаемыми в Гяндже в связи с пандемией COVID-19, дала свои рекомендации.

Н.Байрамов подробно рассказал о работах, проводимых в Гяндже для предотвращения широкого распространения инфекции коронавируса (COVİD-19) нового типа. Было отмечено, что несколько месяцев назад с участием президента Ильхама Алиева в Гяндже была сдана в пользование больница модульного типа.

Х.Харманджи назвала похвальными мероприятия, проводимые в Гяндже в рамках борьбы с инфекцией коронавируса нового типа.

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Версия на азербайджанском языке ФотоÜST nümayəndəsi koronavirusa görə Gəncəyə getdi

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