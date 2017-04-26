Представитель министерства: В последние годы среди детей не зарегистрированы случаи особых осложнений после прививок

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ "В районах не часто встречаются случаи отказа от прививок. Такие случаи обычно бывают в Баку. Это связано с получением родителями из интернета негативной информации о прививках".

Как передает Report, об этом на пресс-конференции заявила заместитель директора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения Афаг Алиева.

По ее словам, в Азербайджане мал процент непривитых детей: "В течение года различные прививки охватывают 95-97%, а порой и 98-99% детей. Не прививание в основном происходит в результате медицинских противопоказаний. То есть, если ребенок болен, ему прививки не делают. Такие дети получают прививку после полного выздоровления".

Представитель министерства отметила, что в некоторых случаях родители отказываются от прививок: "Процент непривитых детей очень мал. В основном родители отказываются от вакцинации АКДС против коклюша, дифтерии и других болезней. Компонент коклюша в некоторых случаях может дать детям побочный эффект, и это нормально. Родители должны знать об этом и не бояться".

А. Алиева прокомментировала распространенную в российских СМИ информацию о наличии в прививках большого количества тяжелых металлов.

Она сказала, что сейчас в составе прививок очень мало тяжелых металлов: "В последние годы среди детей не зарегистрированы случаи особых осложнений после прививок. Могут проявляется обычные побочные эффекты, такие как покраснения в месте прививки, болевые ощущения и припухлости. Они проходят через 2-3 дня без вмешательства врачей. Увеличение температуры до 38,5 после прививки – побочный эффект. Это реакция организма на поступивший антиген. Все ввозимые в страну прививки бывают в однодозных флаконах без каких-либо консервантов. Поэтому тяжелых последствий не зарегистрировано".