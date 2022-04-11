Ахлиман Амирасланов: В Азербайджане снизился уровень детской смертности

За прошедший период были проведены очень серьезные реформы, связанные с внедрением системы обязательного медицинского страхования, которая закреплена в законе ”О медицинском страховании".

За прошедший период были проведены очень серьезные реформы, связанные с внедрением системы обязательного медицинского страхования, которая закреплена в законе ”О медицинском страховании".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета по здравоохранению Милли Меджлиса Ахлиман Амирасланов.

По его словам. прежде всего, стоит отметить коренное обновление инфраструктуры здравоохранения: "Улучшились показатели здоровья населения, снизился уровень детской смертности, увеличилась средняя продолжительность жизни. Все это стало возможным благодаря особому вниманию и заботе президента Ильхама Алиева".

Ахлиман Амирасланов подчеркнул, что многие прогрессивные инновации, процессы развития, происходящие параллельно с переходом на обязательное медицинское страхование, меняют философию здравоохранения в Азербайджане.

"Становится возможным обеспечить население более качественным здравоохранением. Качество обслуживания улучшается", - добавил он.