О нас
Аудио новости

Ахлиман Амирасланов: В Азербайджане снизился уровень детской смертности

Ахлиман Амирасланов: В Азербайджане снизился уровень детской смертности За прошедший период были проведены очень серьезные реформы, связанные с внедрением системы обязательного медицинского страхования, которая закреплена в законе ”О медицинском страховании".  
Здоровье
11 апреля 2022 г. 10:00
Ахлиман Амирасланов: В Азербайджане снизился уровень детской смертности

За прошедший период были проведены очень серьезные реформы, связанные с внедрением системы обязательного медицинского страхования, которая закреплена в законе ”О медицинском страховании".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета по здравоохранению Милли Меджлиса Ахлиман Амирасланов.

По его словам. прежде всего, стоит отметить коренное обновление инфраструктуры здравоохранения: "Улучшились показатели здоровья населения, снизился уровень детской смертности, увеличилась средняя продолжительность жизни. Все это стало возможным благодаря особому вниманию и заботе президента Ильхама Алиева".

Ахлиман Амирасланов подчеркнул, что многие прогрессивные инновации, процессы развития, происходящие параллельно с переходом на обязательное медицинское страхование, меняют философию здравоохранения в Азербайджане.

"Становится возможным обеспечить население более качественным здравоохранением. Качество обслуживания улучшается", - добавил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Komitə sədri: "Azərbaycanda uşaq ölümləri azalıb, orta ömür uzanıb"

Другие новости из категории

Пострадавшая при взрыве в Баку гражданка Сенегала находится в тяжелом состоянии
Пострадавшая при взрыве в Баку гражданка Сенегала находится в тяжелом состоянии
11 апреля 2022 г. 09:54
Уровень заболеваемости COVID-19 в мире упал до уровня конца декабря 2021 года
Уровень заболеваемости COVID-19 в мире упал до уровня конца декабря 2021 года
11 апреля 2022 г. 06:14
В мире коронавирусом заразились почти 500 млн человек
В мире коронавирусом заразились почти 500 млн человек
10 апреля 2022 г. 17:35
Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки
Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки
10 апреля 2022 г. 16:34
В Азербайджане за сутки 21 человек заразился коронавирусом
В Азербайджане за сутки 21 человек заразился коронавирусом
10 апреля 2022 г. 16:32
Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки
Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки
9 апреля 2022 г. 18:37
В Азербайджане за сутки 28 человек заразились коронавирусом
В Азербайджане за сутки 28 человек заразились коронавирусом
9 апреля 2022 г. 18:35
В Тертере пастух подорвался на мине
В Тертере пастух подорвался на мине
9 апреля 2022 г. 14:24
В Азербайджане создадут новый центр контроля над деятельностью медучреждений
В Азербайджане создадут новый центр контроля над деятельностью медучреждений
9 апреля 2022 г. 12:37
Открытие Координационного центра по пересадке органов ожидается через два месяца
Открытие Координационного центра по пересадке органов ожидается через два месяца
9 апреля 2022 г. 11:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi