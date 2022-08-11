Посол: В Азербайджане медицинское образование получают около тысячи иранских граждан

В Министерстве здравоохранения состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в нашей стране Сеидом Аббасом Мусави.

В Министерстве здравоохранения состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в нашей стране Сеидом Аббасом Мусави.

Как сообщили Report в Минздраве, министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил, что в последние годы между Азербайджаном и Ираном расширяются связи в сфере здравоохранения, как и в других областях.

Теймур Мусаев выразил удовлетворение текущим состоянием связей между нашими странами в области здравоохранения и подчеркнул важность дальнейшего развития сотрудничества.

В свою очередь Сеид Аббас Мусави сказал, что Иран придает особое значение развитию связей с Азербайджаном. Посол отметил, что в настоящее время около тысячи граждан Ирана получают высшее медицинское образование в Азербайджанском медицинском университете.

На встрече стороны подчеркнули важность активизации сотрудничества в области здравоохранения и медицинской науки, а также дальнейшего сотрудничества в фармацевтической промышленности.