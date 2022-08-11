О нас

Посол: В Азербайджане медицинское образование получают около тысячи иранских граждан

Посол: В Азербайджане медицинское образование получают около тысячи иранских граждан В Министерстве здравоохранения состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в нашей стране Сеидом Аббасом Мусави.
Здоровье
11 августа 2022 г. 13:20
Посол: В Азербайджане медицинское образование получают около тысячи иранских граждан

В Министерстве здравоохранения состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в нашей стране Сеидом Аббасом Мусави.

Как сообщили Report в Минздраве, министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил, что в последние годы между Азербайджаном и Ираном расширяются связи в сфере здравоохранения, как и в других областях.

Теймур Мусаев выразил удовлетворение текущим состоянием связей между нашими странами в области здравоохранения и подчеркнул важность дальнейшего развития сотрудничества.

В свою очередь Сеид Аббас Мусави сказал, что Иран придает особое значение развитию связей с Азербайджаном. Посол отметил, что в настоящее время около тысячи граждан Ирана получают высшее медицинское образование в Азербайджанском медицинском университете.

На встрече стороны подчеркнули важность активизации сотрудничества в области здравоохранения и медицинской науки, а также дальнейшего сотрудничества в фармацевтической промышленности.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Envoy: About 1,000 Iranian citizens receive medical education in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda tibb təhsili alan İran vətəndaşlarının sayı açıqlanıb

Экслюзивные новости

Халил Мутлу: Тяжелая атлетика в последнее время столкнулась со многими проблемами
ФотоХалил Мутлу: Тяжелая атлетика в последнее время столкнулась со многими проблемами
11 августа 2022 г. 11:52
Михалко: Для ЕС и его партнеров важна стабильность в регионе Южного Кавказа
Михалко: Для ЕС и его партнеров важна стабильность в регионе Южного Кавказа
9 августа 2022 г. 19:36
Михалко: ЕС является торговым партнером номер один для Азербайджана
Михалко: ЕС является торговым партнером номер один для Азербайджана
9 августа 2022 г. 17:12
Михалко: Визит председателя ЕК - кульминационный момент в отношениях ЕС и Азербайджана
Михалко: Визит председателя ЕК - кульминационный момент в отношениях ЕС и Азербайджана
9 августа 2022 г. 16:42
Михалко: ЮГК — отличный пример сотрудничества и партнерства ЕС и Азербайджана
Михалко: ЮГК — отличный пример сотрудничества и партнерства ЕС и Азербайджана
9 августа 2022 г. 13:37
Названы причины нестабильных погодных условий в Азербайджане
Названы причины нестабильных погодных условий в Азербайджане
9 августа 2022 г. 12:18
Перечень арестованного имущества Селима Муслимова
Перечень арестованного имущества Селима Муслимова
8 августа 2022 г. 16:09
Как будет рассчитываться автострахование в Азербайджане?
Как будет рассчитываться автострахование в Азербайджане?
3 августа 2022 г. 13:50
Секретариат D-8: Азербайджан привнесет свой опыт в организацию и укрепит ее
Секретариат D-8: Азербайджан привнесет свой опыт в организацию и укрепит ее
3 августа 2022 г. 10:30
В результате подрыва на минах в Карабахе погибли 7 военнослужащих и 32 гражданских лица
В результате подрыва на минах в Карабахе погибли 7 военнослужащих и 32 гражданских лица
2 августа 2022 г. 14:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi