Помощник президента предупредил медработников

"К сожалению, есть медработники, которые выдают поддельные COVID паспорта. Есть пациенты с паспортами, находящиеся в реанимации. Человек дал деньги своими руками, и сегодня его жизнь в опасности"

"К сожалению, есть медработники, которые выдают поддельные COVID-паспорта. Есть пациенты с паспортами, находящиеся в реанимации. Человек дал деньги своими руками, и сегодня его жизнь в опасности".

Как передает Report, об этом заявил заявил помощник президента - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов на брифинге Оперштаба при Кабинете министров.

По его словам, подобные факты расследуются:

"Люди не только играют со своей жизнью, но и подрывают политику государства", - сказал он. "Борьба с этим [подделкой COVID-паспортов] продолжается. Предупреждаем медицинский персонал - те, кто будут заниматься такими действиям, будут привлечены к ответственности".