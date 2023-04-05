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По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 16 автомобилей миротворцев

По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 16 автомобилей миротворцев На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда автомобилей, принадлежащих российским миротворцам.
Здоровье
5 апреля 2023 г. 11:23
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 16 автомобилей миротворцев

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда автомобилей, принадлежащих российским миротворцам.

Как сообщает освещающий акцию сотрудник Report, 3 грузовых автомобиля проехали из Ханкенди в направлении Лачына, а 2 грузовых автомобиля – в обратном направлении.

Ранее 3 легковых автомобиля проехали из Лачына в направлении Ханкенди.

Участники акции протеста не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.

За день по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 16 автомобилей миротворцев.

10:33

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда автомобилей, принадлежащих российским миротворцам.

Как сообщает освещающий акцию сотрудник Report, один легковой автомобиль проехал из Ханкенди в направлении Лачына. Ранее три грузовика и два легковых автомобиля проехали из Ханкенди в направлении Лачына, а один легковой и один грузовой автомобили – в обратном направлении.

Участники акции протеста не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.

Сегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали восемь автомобилей миротворцев.

Вчера по дороге проехали 122 автомобиля российских миротворцев и МККК.

Напомним, что акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе продолжается уже 115 дней.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты, волонтеры и представители гражданского общества начали мирную акцию протеста с требованием положить конец экологическому терроризму, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolunda sülhməramlıların avtomobilləri maneəsiz keçib - YENİLƏNİB
Версия на английском языке ФотоCars of peacekeepers move unhindered on Khankandi-Lachin road

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