Pfizer и BioNTech заявили о 100-процентной эффективности вакцины для детей

Компании Pfizer и BioNTech подтвердили, что их вакцина против COVID-19 на 100% эффективна для защиты детей 12-15 лет от заражения коронавирусом.

Компании Pfizer и BioNTech подтвердили, что их вакцина против COVID-19 на 100% эффективна для защиты детей 12-15 лет от заражения коронавирусом.

Как передает Report, об этом говорится в совместном пресс-релизе компаний.

Были проанализированы данные последующего наблюдения за участниками третьей фазы клинических испытаний, которая охватила 2,2 тыс. детей. Из 30 подтвержденных случаев заражения коронавирусом все были зарегистрированы в группе детей, которым ввели препарат-пустышку, так называемое плацебо.

В сообщении говорится, что компании предоставят результаты исследований регуляторам в США и других странах для расширения применения вакцины для детей старше 12 лет. Согласно заявлению, на данный момент в США разрешено только экстренное применение вакцины для данной возрастной группы.