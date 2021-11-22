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Pfizer и BioNTech заявили о 100-процентной эффективности вакцины для детей

Pfizer и BioNTech заявили о 100-процентной эффективности вакцины для детей Компании Pfizer и BioNTech подтвердили, что их вакцина против COVID-19 на 100% эффективна для защиты детей 12-15 лет от заражения коронавирусом.
Здоровье
22 ноября 2021 г. 17:12
Pfizer и BioNTech заявили о 100-процентной эффективности вакцины для детей

Компании Pfizer и BioNTech подтвердили, что их вакцина против COVID-19 на 100% эффективна для защиты детей 12-15 лет от заражения коронавирусом.

Как передает Report, об этом говорится в совместном пресс-релизе компаний.

Были проанализированы данные последующего наблюдения за участниками третьей фазы клинических испытаний, которая охватила 2,2 тыс. детей. Из 30 подтвержденных случаев заражения коронавирусом все были зарегистрированы в группе детей, которым ввели препарат-пустышку, так называемое плацебо.

В сообщении говорится, что компании предоставят результаты исследований регуляторам в США и других странах для расширения применения вакцины для детей старше 12 лет. Согласно заявлению, на данный момент в США разрешено только экстренное применение вакцины для данной возрастной группы.

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Версия на английском языке Pfizer and BioNTech endorse 100% efficiency of vaccine for children

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