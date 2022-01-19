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Педиатр призвал родителей не давать детям витамины без рекомендации врача

Педиатр призвал родителей не давать детям витамины без рекомендации врача "Порой родители дают детям витамины без рекомендации врача".
Здоровье
19 января 2022 г. 15:57
Педиатр призвал родителей не давать детям витамины без рекомендации врача

"Порой родители дают детям витамины без рекомендации врача".

Как передает Report, об этом сказал специалист-эксперт министерства здравоохранения, педиатр Эркин Рагимов.

По его словам, без анализа крови детям не рекомендуется давать обычные витамины: "Для того, чтобы лекарство приносило пользу, важно, чтобы оно в организме рассасывалось. При нехватке витамина Б12 у многих людей не происходит рассасывание лекарств. Мы прибегаем для этого к уколам. Поэтому до проверки врача прием лекарств недопустим".

Э.Рагимов добавил, что большинство обращающихся к врачу в связи с малокровием опасаются глистов: "Не много видов глистов, вызывают малокровие. Известные нам виды глистов не вызывают малокровие. Если у пациента подтверждено наличие глистов, приводящих к малокровию, их нужно лечить. Обычно лечение при этом не сложное".

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Версия на азербайджанском языке Pediatr uşağına vitamin verən valideynlərə çağırış edib

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