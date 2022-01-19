Педиатр призвал родителей не давать детям витамины без рекомендации врача

"Порой родители дают детям витамины без рекомендации врача".
Как передает Report, об этом сказал специалист-эксперт министерства здравоохранения, педиатр Эркин Рагимов.
По его словам, без анализа крови детям не рекомендуется давать обычные витамины: "Для того, чтобы лекарство приносило пользу, важно, чтобы оно в организме рассасывалось. При нехватке витамина Б12 у многих людей не происходит рассасывание лекарств. Мы прибегаем для этого к уколам. Поэтому до проверки врача прием лекарств недопустим".
Э.Рагимов добавил, что большинство обращающихся к врачу в связи с малокровием опасаются глистов: "Не много видов глистов, вызывают малокровие. Известные нам виды глистов не вызывают малокровие. Если у пациента подтверждено наличие глистов, приводящих к малокровию, их нужно лечить. Обычно лечение при этом не сложное".