Определены требования к размещению в карантинных учреждениях на территории Азербайджанской Республики.

Как передает Report, это отражено в "Правилах карантинного контроля инфекционных заболеваний, передаваемых воздушно-капельным путем на территории Азербайджанской Республики", утвержденных Кабмином.

Во время помещения в карантинное учреждение должны соблюдаться следующие требования:

- каждый человек должен быть помещен в одноместную проветриваемую (с вентиляцией) комнату, обеспеченную санузлом, а в случае невозможности этого следует предусмотреть минимальное расстояние между кроватями с учетом особенностей заболевания;

- использование медицинских масок лицами, помещенными в карантинное учреждение, и соблюдение минимального расстояния должны контролироваться с учетом инфекционных особенностей заболевания;

- Медицинский персонал и другие работники, обслуживающие лиц, помещенных в карантинное учреждение, должны соблюдать санитарно-гигиенические правила и нормы, исключающие риск заражения;

- предметы лиц, помещенных в карантинные учреждния, включая предметы личной гигиены, одежду, постельное белье, должны быть изолированы от чужих вещей и вымыты отдельно;

- территория карантинного учреждения должна регулярно дезинфицироваться, а санитарные узлы - не реже 1 (одного) раза в день специальными растворами.

В зависимости от инфекционной природы заболевания могут быть приняты дополнительные меры по предотвращению распространения заболевания в карантинных учреждениях на основе предложений Министерства здравоохранения и Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию.

Лицам, находящимся на карантине, запрещено покидать место карантина, также запрещено посещение их посторонними лицами (за исключением предоставления социальных услуг в соответствии с Законом Азербайджанской Республики "О социальных услугах").

Учитывая высокий риск обострения инфекционного заболевания у лиц, помещенных в карантинное учреждение, их следует размещать только в одноместных помещениях, а их контакт с другими лицами в этом учреждении должен быть ограничен.

Находящимся на карантине лицам оказывается психологическая помощь в соответствии с Законом Азербайджанской Республики "О психологической помощи".

Должны быть созданы условия для общения лиц, помещенных в карантинное учреждение, с членами их семей (кроме посещений).

Лица, нарушающие карантинный режим, несут ответственность в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Азербайджанской Республики.