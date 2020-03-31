Оперативный штаб обратился к дипломатам зарубежных стран в Азербайджане

Оперативный штаб при Кабинете министров обратился к дипломатам, аккредитованным в Азербайджанской Республике, в связи с особым карантинным режимом, введенным на территории страны с 31 марта по 20 апреля.

Как сообщает Report, в сообщении Оперативного штаба говорится:

"Граждане, которые в случае необходимости будут выходить из дома, в обязательном порядке должны иметь при себе удостоверение личности или иной документ, удостоверяющий личность, лица работающие в секторах, деятельность которых разрешена на период карантина, должны иметь при себе служебные удостоверения или официальную справку с места работы, а сотрудникам дипломатических представительств, аккредитованных в Азербайджанской Республике, и международных организаций и их местным сотрудникам необходимо иметь при себе аккредитационные карты, выданные Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики".