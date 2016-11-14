ООН: В настоящее время около 422 млн человек страдают диабетом

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сделал обращения в связи со Всемирным днем борьбы с диабетом.

Как сообщили Report в азербайджанском офисе ООН, генсек отметил, что это заболевание сокращает продолжительность жизни, и если с ним не бороться, оно может привести к серьезным последствиям.

По его словам, в настоящее время около 422 млн человек страдают диабетом: "В этот Международный день я призываю всех нас действовать согласно его теме "Не спускать глаз с диабета". Давайте уделять повышенное внимание его профилактике и укреплению служб здравоохранения, с тем чтобы каждый, кто страдает этим отнимающим здоровье заболеванием, мог получать ту поддержку, в которой он или она нуждается".