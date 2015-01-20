ООН сообщила о прогрессе в борьбе с лихорадкой Эбола в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ ООН сообщила в понедельник о заметном прогрессе в борьбе с эпидемией вируса Эбола в трех странах Западной Африки, являющихся главными очагами лихорадки - Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне. Как заявил журналистам заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, наиболее велики успехи, достигнутые в Либерии.

"В 12 из 15 графств страны за последние семь дней не было выявлено ни одного нового случая заболевания. Три графства по-прежнему сообщают о новых случаях: Гранд-Кейп-Маунт, Маргиби и Монтсеррадо", - сказал Хак.

По его словам, наряду с Либерией, Гвинея и Сьерра-Леоне сообщают о "самом низком числе новых случаев заболевания за несколько месяцев". В обеих странах этот показатель находится на самом низком уровне с августа 2014 года. "Миссия ООН по чрезвычайному реагированию на вирус Эбола заявляет, что это очень хороший прогресс, но предупреждает всех вовлеченных в борьбу с вирусом о необходимости сохранять бдительность и продолжать интенсивные усилия по борьбе с эпидемией", - заявил он.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в ООН также отметили прогресс в Мали, власти которой в воскресенье объявили о завершении в стране эпидемии болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ). Как сообщил в воскресенье министр здравоохранения и общественной гигиены страны Усман Коне, с начала декабря прошлого года в стране не было зафиксировано ни одного нового случая заболевания лихорадкой.