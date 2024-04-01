Омбудсмен предлагает пересмотреть Национальную стратегию в сфере психического здоровья

В Азербайджане принимаются необходимые меры по улучшению психического здоровья различных групп населения, повышению уровня осведомленности в этой сфере.

В Азербайджане принимаются необходимые меры по улучшению психического здоровья различных групп населения, повышению уровня осведомленности в этой сфере.

Как сообщает Report, об этом сказала уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева.

Отмечается, что институт омбудсмена постоянно следит за мерами, программами и проектами, реализуемыми соответствующими государственными органами в этом направлении.

"Я думаю, что на основе собранных данных будет правильным пересмотреть Национальную стратегию в сфере психического здоровья. Среди важнейших вопросов следует отметить обеспечение участников Отечественной войны специализированной медицинской, в том числе психологической помощью. Этот вопрос также находится в центре внимания омбудсмена Азербайджана", - сказала она.