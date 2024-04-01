О нас

Омбудсмен предлагает пересмотреть Национальную стратегию в сфере психического здоровья

Омбудсмен предлагает пересмотреть Национальную стратегию в сфере психического здоровья В Азербайджане принимаются необходимые меры по улучшению психического здоровья различных групп населения, повышению уровня осведомленности в этой сфере.
Здоровье
1 апреля 2024 г. 11:46
Омбудсмен предлагает пересмотреть Национальную стратегию в сфере психического здоровья

В Азербайджане принимаются необходимые меры по улучшению психического здоровья различных групп населения, повышению уровня осведомленности в этой сфере.

Как сообщает Report, об этом сказала уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева.

Отмечается, что институт омбудсмена постоянно следит за мерами, программами и проектами, реализуемыми соответствующими государственными органами в этом направлении.

"Я думаю, что на основе собранных данных будет правильным пересмотреть Национальную стратегию в сфере психического здоровья. Среди важнейших вопросов следует отметить обеспечение участников Отечественной войны специализированной медицинской, в том числе психологической помощью. Этот вопрос также находится в центре внимания омбудсмена Азербайджана", - сказала она.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Ombudsman suggests revising National Strategy in mental health
Версия на азербайджанском языке Ombudsman Psixi sağlamlıq sahəsində Milli Strategiyaya yenidən baxılmasını təklif edir

Самое важное

Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев
31 марта 2024 г. 12:38
Министр обороны поручил повысить интенсивность практических занятий в воинских частях
Министр обороны поручил повысить интенсивность практических занятий в воинских частях
30 марта 2024 г. 11:37
Журналист-клеветник: российским властям нужно срочно принять меры в отношении Соловьева
"Журналист"-клеветник: российским властям нужно срочно принять меры в отношении Соловьева
26 марта 2024 г. 17:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi