​Октай Ширалиев рассказал о проделанной работе в связи с коронавирусом

«Мы были чувствительны к этому вопросу при подготовке существующих решений с Оперативным штабом при Кабинете министров».

Как передает Report, об этом заявил министр здравоохранения Азербайджана Октай Ширалиев во время выступления на передаче «Hədəf» телеканала AzTV.

Министр заявил, что у решения есть две цели. «В первую очередь предотвратить инфицирование болезнью и в рамках возможности не создавать много проблем для жизненного образа. Все вопросы были всесторонне обдуманы».

О.Ширалиев отметил, что все лаборатории работают на полную мощность:

«Они есть не только в Баку, но и везде. В стране есть много образованных кадров. В то же время материальные и технические возможности находятся на высоком уровне. Самое главное, чтобы люди оберегали свое окружение и в общем, нужно беречь народ. Социальная ответственность обязательно важна».

По его словам, у каждого должна быть сильная воля.