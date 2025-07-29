Названо количество ожидающих трансплантацию органов в Азербайджане — официально

12:29

В настоящее время в Азербайджане 910 человек находятся в очереди на трансплантацию органов (почки, печени, костного мозга и роговицы).

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Центре донорства и координации органов.

Согласно информации, из них 298 ожидают трансплантацию почки, 123 - печени, 464 - костного мозга, а 25 человек - трансплантацию роговицы.

"Из ожидающих трансплантацию почки 18 - дети, 280 человек - взрослые. В том числе в настоящее время в очереди на трансплантацию печени - 5 детей и 118 взрослых, на трансплантацию костного мозга - 371 ребенок и 93 взрослых, а на трансплантацию роговицы - 2 ребенка и 23 взрослых", - отмечается в сообщении.