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    Обнародованы результаты собеседований по приему на работу врачей

    34 человек приняты на работу

    Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Обнародованы результаты собеседований по приему на работу врачей в централизованной форме, которые были проведены 22, 25 и 27 мая. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения. 

    В сообщении говорится, что для собеседования выделено 97 мест и в процессе участвовали столько же желающих. 34 человек приняты на работу. 1 человек, прошедший собеседование, отказался от предложенной работы. 

    Врачи, успешно прошедшие собеседование, начиная с 5 мая, могут получить направления на места работы из сертификационной комиссии (адрес: г. Баку, ул. Зардаби, 89). 

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