Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Обнародованы результаты собеседований по приему на работу врачей в централизованной форме, которые были проведены 22, 25 и 27 мая. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.

В сообщении говорится, что для собеседования выделено 97 мест и в процессе участвовали столько же желающих. 34 человек приняты на работу. 1 человек, прошедший собеседование, отказался от предложенной работы.

Врачи, успешно прошедшие собеседование, начиная с 5 мая, могут получить направления на места работы из сертификационной комиссии (адрес: г. Баку, ул. Зардаби, 89).