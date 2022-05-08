Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинирован 3 308 человек.

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 3 308 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 300, второй - 305, третьей - 2 409, а также количество привитых ревакцинацией после положительного результата - 294.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 669 883, из них первую дозу вакцины получили 5 341 971, две дозы - 4 842 230, бустерную дозу - 3 244 010 человек.