О нас
Report Georgia
Аудио новости

Обнародовано число медработников, командированных в зону боевых действий

Обнародовано число медработников, командированных в зону боевых действий Медицинские работники приняли активное участие в оказании первой медицинской помощи раненым военнослужащим
Здоровье
18 декабря 2020 г. 13:02
Обнародовано число медработников, командированных в зону боевых действий
0 : 00
0 : 00

Стало известно, какую помощь раненым военнослужащим ВС Азербайджана во время Отечественной войны оказывала Станция скорой и неотложной медицинской помощи города Баку.

Как сообщает Report, заместитель главного врача станции Ирада Алиева отметила, что с 27 сентября ежедневно в зону боевых действий было посменно командировано 38 бригад, куда входили около 200 врачей и средних медицинских работников.

Она отметила, что медицинские работники приняли активное участие в оказании первой медицинской помощи раненым военнослужащим, транспортировке раненых с передовой в близлежащие военные госпитали, а тяжелораненых - в столичные и районные центральные больницы, а также в госпитализации и транспортировке тяжелораненых, доставленных в город на вертолетах, из одной больницы в другую.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Döyüş bölgələrinə ezam edilən tibb işçilərinin sayı açıqlandı

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Предупреждение для вылечившихся от коронавируса: обращайтесь к врачу
Предупреждение для вылечившихся от коронавируса: обращайтесь к врачу
17 декабря 2020 г. 11:56
Обнародованы данные по смертности от COVID-19 в Азербайджане
Обнародованы данные по смертности от COVID-19 в Азербайджане
17 декабря 2020 г. 10:39
Azercell оштрафован на 10 тысяч манатов
"Azercell" оштрафован на 10 тысяч манатов
15 декабря 2020 г. 12:57
Депутат Бундестага о заявлении от 10 ноября по Карабаху
Депутат Бундестага о заявлении от 10 ноября по Карабаху
11 декабря 2020 г. 14:48
Военный эксперт: Парад победы в Баку поставил точку в 44-дневной войне
Военный эксперт: Парад победы в Баку поставил точку в 44-дневной войне
10 декабря 2020 г. 17:52
Российский политолог: Азербайджан провёл блестящий парад Победы
Российский политолог: Азербайджан провёл блестящий парад Победы
10 декабря 2020 г. 15:49
Михайлов: Трехстороннее заявление по Карабаху воспринято как свершившийся факт
Михайлов: Трехстороннее заявление по Карабаху воспринято как свершившийся факт
7 декабря 2020 г. 14:20
Пандемия затягивается: Что делать азербайджанским предпринимателям?
Пандемия затягивается: Что делать азербайджанским предпринимателям?
4 декабря 2020 г. 16:56
Бочаров: Армения еще ответит за все преступления на оккупированных территориях
Бочаров: Армения еще ответит за все преступления на оккупированных территориях
3 декабря 2020 г. 12:23
Мать взятого в плен солдата: Не могу вынести тоску по сыну
ФотоМать взятого в плен солдата: Не могу вынести тоску по сыну
3 декабря 2020 г. 12:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi