Обнародовано число медработников, командированных в зону боевых действий

Медицинские работники приняли активное участие в оказании первой медицинской помощи раненым военнослужащим

Стало известно, какую помощь раненым военнослужащим ВС Азербайджана во время Отечественной войны оказывала Станция скорой и неотложной медицинской помощи города Баку.

Как сообщает Report, заместитель главного врача станции Ирада Алиева отметила, что с 27 сентября ежедневно в зону боевых действий было посменно командировано 38 бригад, куда входили около 200 врачей и средних медицинских работников.

Она отметила, что медицинские работники приняли активное участие в оказании первой медицинской помощи раненым военнослужащим, транспортировке раненых с передовой в близлежащие военные госпитали, а тяжелораненых - в столичные и районные центральные больницы, а также в госпитализации и транспортировке тяжелораненых, доставленных в город на вертолетах, из одной больницы в другую.