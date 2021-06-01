Новый министр здравоохранения Украины о приоритетах сотрудничества с Азербайджаном - ЭКСКЛЮЗИВ

Новоназначенный министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко анонсировал приоритеты сотрудничества с Азербайджаном

Новоназначенный министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко анонсировал приоритеты сотрудничества с Азербайджаном.

"Убежден, что и впредь, особенно в постпандемический период, сотрудничество с Азербайджаном будет продолжаться, как в технологической сфере, так и в сфере подготовки специалистов”, - заявил западно-европейскому бюро Report Виктор Ляшко.

"Международное сотрудничество - один из наших приоритетов", - отметил министр.

Напомним, что Верховная Рада Украины 21 мая текущего года назначила заместителя министра здравоохранения - главного санитарного врача Виктора Ляшко министром здравоохранения.