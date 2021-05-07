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Немецкие медики назвали условие прекращения волн пандемии COVID-19

Немецкие медики назвали условие прекращения волн пандемии COVID-19 Коронавирус Sars-CoV-2 перестанет распространяться волнами, когда доля людей с иммунитетом достигнет 80%
Здоровье
7 мая 2021 г. 13:31
Немецкие медики назвали условие прекращения волн пандемии COVID-19

Коронавирус Sars-CoV-2 перестанет распространяться волнами, когда доля людей с иммунитетом достигнет 80%.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент входящего в структуру Минздрава ФРГ Института Роберта Коха Лотар Вилер.

"Мы не можем отказаться от значительной части ограничений, пока доля людей с иммунитетом - приобретенным через вакцинацию или через перенесенное заболевание с последующей вакцинацией - и пока, когда есть британский вариант вируса, не будет определенно выше 80%. И тогда будут новые заражения, будут вспышки, но не будет волн. Тогда пандемия будет под контролем", - заявил Вилер на пресс-конференции.

В связи с этим он призвал не торопится с отменой действующих ограничений по коронавирусу.

"Нельзя снимать ограничения без плана. Неделя за неделей растет число вакцинированных, поэтому некоторые ограничения могут сниматься. Нужно оперативно вакцинироваться и снимать ограничения контролируемым образом. Чем выше уровень вакцинации, тем больше случаев заражения мы можем предотвратить. Растущий уровень вакцинации в обозримом времени принесет ощутимое облегчение ситуации", - заявил Вилер.

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