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Названы три простых способа уменьшить риск возникновения рака

Названы три простых способа уменьшить риск возникновения рака Минимизировать риск возникновения онкологических заболеваний можно с помощью трех простых способов
Здоровье
25 марта 2021 г. 05:13
Названы три простых способа уменьшить риск возникновения рака

Минимизировать риск возникновения онкологических заболеваний можно с помощью трех простых способов.

Как передает Report, об этом пишет Express со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

В первую очередь медики рекомендуют поддерживать здоровый вес. Это может защитить от 12 видов рака: кишечника, груди, желчного пузыря, почек, печени, рта, пищевода, яичников, поджелудочной железы, простаты, желудка и матки.

Во-вторых, значительно снизить риск онкологических заболеваний помогает регулярная физическая активность.

Необходимо, кроме того, придерживаться здорового питания. В частности, следует потреблять больше овощей и фруктов, злаковых, бобовых, избегать красного мяса, сладких газированных напитков и полностью отказаться от алкоголя.

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