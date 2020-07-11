Названы способы восстановить легкие после коронавируса

Для успешного восстановления пациенты, переболевшие COVID-19, также должны придерживаться сбалансированной диеты

Как восстановить легкие после коронавируса рассказал врач-пульмонолог, профессор РАН Кирилл Зыков.

Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, в первую очередь необходимо отказаться от курения, в том числе вейпов, электронных сигарет и кальянов.

Кроме того, важна полноценная респираторная реабилитация, отметил врач. Она должна включать в себя комплексные тренировки, сочетающие выраженную нагрузку с менее активными упражнениями.

Зыков отметил, что для успешного восстановления пациенты, переболевшие COVID-19, также должны придерживаться сбалансированной диеты.

"Для восстановления после болезни может быть полезен комплекс витаминов, антиоксиданты (больше всего их во фруктах и овощах), полноценное поступление белков, клетчатки", - заявил медик.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.