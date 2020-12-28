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Названы способствующие крепкому сну продукты

Названы способствующие крепкому сну продукты Питание оказывает значительное влияние на качество сна. Так, за час-два до сна лучше всего отказаться от приема пищи, но если перекусить хочется, то лучше отдать предпочтение продуктам без углеводов и продуктов с содержанием кофеина.
Здоровье
28 декабря 2020 г. 03:31
Названы способствующие крепкому сну продукты

Питание оказывает значительное влияние на качество сна. Так, за час-два до сна лучше всего отказаться от приема пищи, но если перекусить хочется, то лучше отдать предпочтение продуктам без углеводов и продуктов с содержанием кофеина.

Как передает Report, об этом сказал кандидат психологических наук, доцент, сомнолог Алексей Мелехин.

«Прием пищи — это работа не только желудочно-кишечного тракта, но и нервной системы. Если все-таки поесть вечером хочется, то это должны быть те продукты, которые не обладают стимулирующим эффектом», — пояснил сомнолог.

Между тем Мелехин отметил, что на многих людей пища оказывает успокаивающий эффект. Так, пища с содержанием триптофана успокаивает и улучшает качество сна, особенно у тех людей, которые страдают бессонницей. К таким продуктам относятся орехи, бананы, сыры, бобовые, а также говядина, индейка, баранина.

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Версия на азербайджанском языке Yaxşı yata bilmək üçün qidalar: Axşam nə yemək olmaz!

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