Названы признаки приближающейся смерти

Врач-кардиолог Анатолий Трифонов рассказал, по каким признакам можно понять, что человек оказался на грани жизни и смерти.

Врач-кардиолог Анатолий Трифонов рассказал, по каким признакам можно понять, что человек оказался на грани жизни и смерти.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой "Вечернюю Москву".

"Если, скажем, речь идет о хроническом заболевании сердечно-сосудистой группы, его главные признаки встречаются за 10-15 дней до летального исхода", - заявил медик.

По его словам, у больного могут возникнуть недомогание, одышка, вялость, внезапное чувство страха, покраснение лица, побледнение кожи. Кроме того, наблюдаются расширение зрачков и частые потери сознания, подчеркнул Трифонов.

Специалист отметил, что при сердечной недостаточности, которая может привести к смерти, также наблюдаются резкие перемены.

"Главные, предшествующие смерти симптомы, - это изменение цвета кожи от телесного оттенка к синему, похолодание конечностей, судороги. Может выделяться пена из ротовой полости, - сказал кардиолог.

При этом он добавил, что у пациента также могут наблюдаться отечность конечностей и лихорадка.