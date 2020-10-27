Названы два продукта, увеличивающих риск возникновения рака

Чрезмерное употребление сахара и красного мяса увеличивает риск развития рака

Чрезмерное употребление сахара и красного мяса увеличивает риск развития рака.

Как передает Report со ссылкой на телеканал "Звезда", об этом сообщил доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой хирургии и онкологии РУДН Константин Титов.

Врач рассказал, что употребление сахара способствует ожирению. Это может привести не только к гипертонической болезни, но и сахарному диабету второго типа, на фоне которого часто появляется рак.

"Нередко формируются злокачественные опухоли: рак молочной железы, рак поджелудочной железы и так далее", — пояснил Титов.

Специалист отметил, что опухолям для развития нужно своеобразное "питание", и глюкоза хорошо для этого подходит. Он также предупредил, что из-за сахарного диабета клетки поджелудочной железы могут перестать вырабатывать инсулин.

Красное мясо, по словам онколога, содержит больше количество канцерогенов, особенно в жареном виде. Он также порекомендовал воздержаться от употребления в пищу переработанного или приготовленного на углях мяса.