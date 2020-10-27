О нас
Report Georgia

Названы два продукта, увеличивающих риск возникновения рака

Названы два продукта, увеличивающих риск возникновения рака Чрезмерное употребление сахара и красного мяса увеличивает риск развития рака
Здоровье
469
27 октября 2020 г. 05:51
Названы два продукта, увеличивающих риск возникновения рака

Чрезмерное употребление сахара и красного мяса увеличивает риск развития рака.

Как передает Report со ссылкой на телеканал "Звезда", об этом сообщил доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой хирургии и онкологии РУДН Константин Титов.

Врач рассказал, что употребление сахара способствует ожирению. Это может привести не только к гипертонической болезни, но и сахарному диабету второго типа, на фоне которого часто появляется рак.

"Нередко формируются злокачественные опухоли: рак молочной железы, рак поджелудочной железы и так далее", — пояснил Титов.

Специалист отметил, что опухолям для развития нужно своеобразное "питание", и глюкоза хорошо для этого подходит. Он также предупредил, что из-за сахарного диабета клетки поджелудочной железы могут перестать вырабатывать инсулин.

Красное мясо, по словам онколога, содержит больше количество канцерогенов, особенно в жареном виде. Он также порекомендовал воздержаться от употребления в пищу переработанного или приготовленного на углях мяса.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Xərçəng xəstəliyinin yaranması riskini artıran məhsulların adları açıqlanıb

Новости партнеров

Самое важное

Прошел месяц с момента начала операций по освобождению земель от оккупации
Прошел месяц с момента начала операций по освобождению земель от оккупации
27 октября 2020 г. 00:00
Освобожденное от оккупации село Ханлыг в Губадлинском районе
ВидеоОсвобожденное от оккупации село Ханлыг в Губадлинском районе
26 октября 2020 г. 22:48
Напряжение между армянскими военными достигло апогея
ВидеоНапряжение между армянскими военными достигло апогея
26 октября 2020 г. 22:11
Президент Азербайджана поздравил командиров воинских объединений
Президент Азербайджана поздравил командиров воинских объединений
26 октября 2020 г. 16:37
Президент обнародовал названия освобожденных вчера от оккупации сёл
Президент обнародовал названия освобожденных вчера от оккупации сёл
26 октября 2020 г. 13:22
Президент Азербайджана обратился к народу
Президент Азербайджана обратился к народу
26 октября 2020 г. 12:01
МИД: Армения в третий раз открыто нарушает режим прекращение огня
МИД: Армения в третий раз открыто нарушает режим прекращение огня
26 октября 2020 г. 11:03
Гаджиев: Армения в ответе за очередное нарушение прекращения огня
Гаджиев: Армения в ответе за очередное нарушение прекращения огня
26 октября 2020 г. 10:16
Армянские ВС подвергли артиллерийскому обстрелу подразделения Азербайджана  
Армянские ВС подвергли артиллерийскому обстрелу подразделения Азербайджана  
26 октября 2020 г. 08:18
Президент: Ежедневно Армении отправляют самое современное вооружение
Президент: Ежедневно Армении отправляют самое современное вооружение
26 октября 2020 г. 00:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi