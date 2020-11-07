Названо влияние ношения маски на астматиков

Многие астматики жалуются, что им тяжело носить маски, поскольку они затрудняют дыхание.
Как передает Report, об этом радио Sputnik заявил пульмонолог, заслуженный врач России Александр Карабиненко.
К группе повышенного риска в условиях пандемии коронавируса относятся не только пожилые люди, но и пациенты с хроническими заболеваниями. Астматики более подвержены заражению COVID-19 и могут тяжелее переносить заболевание, предупредил пульмонолог.
"Астма – хроническое аллергическое воспалительное заболевание дыхательных путей. Известно, что коронавирусная инфекция поражает и бронхи, и альвеолы легких. Поэтому сочетание этих заболеваний очень пагубно сказывается на человеке", – отметил Карабиненко.
Маски для астматиков не несут дополнительной опасности за редким исключением, отметил заслуженный врач России.
"Это безопасно, если у человека нет непереносимости каких-то пылевидных частиц или запахов, которые исходят от материала, из которого изготовлена маска. Если к веществам нет повышенной реакции на возникновение бронхоспазма, носить маски неопасно и даже в общем-то нужно. Маски нужно носить всем, чтобы не заражать окружающих", – подчеркнул Карабиненко.