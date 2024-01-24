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Названо число ВИЧ-инфицированных в Азербайджане

Названо число ВИЧ-инфицированных в Азербайджане С 1987 до конца 2023 года в Азербайджане было официально зарегистрировано 9 258 ВИЧ-инфицированных.
Здоровье
24 января 2024 г. 15:37
Названо число ВИЧ-инфицированных в Азербайджане

С 1987 до конца 2023 года в Азербайджане было официально зарегистрировано 9 258 ВИЧ-инфицированных.

Как сообщает Report, об этом сказала заместитель директора Республиканского центра борьбы со СПИДом Министерства здравоохранения Гюнеш Джафарова.

По ее словам, из них 69,5% - мужчины, а остальные - женщины.

"По сравнению с другими странами региона, в Азербайджане самый низкий уровень заболеваемости ВИЧ. Кроме того, все младенцы, рожденные от находящихся под наблюдением в центре матерей с ВИЧ-инфекцией, появились на свет здоровыми", - сказала она.

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Версия на английском языке Number of HIV patients registered in Azerbaijan announced
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda qeydiyyatda olan İİV xəstələrinin sayı açıqlanıb

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