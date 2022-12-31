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Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане В Азербайджане за минувшие сутки от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) были вакцинированы 705 человек.
Здоровье
31 декабря 2022 г. 19:58
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

В Азербайджане за минувшие сутки от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) были вакцинированы 705 человек.

Как передает Report, об этом 31 декабря сообщил Оперативный штаб при Кабинете министров.

При этом первую дозу препарата получили 406 человек, вторую - 103, третью и большее количество доз - 169, бустерную дозу после позитивного результата - 27.

На сегодняшний день введены 13 932 279 доз вакцины от COVID-19.

При этом 5 396 565 человек получили первую дозу препарата, 4 875 710 - вторую, 3 395 357 - третью и большее количество доз, 264 647 - бустерную после позитивного результата.

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