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В Азербайджане названо число проходящих лечение больных коронавирусом

Названо число проходящих в Азербайджане лечение

"На данный момент в больницах особого режима продолжается лечение 751 инфицированного коронавирусом".

Об этом Report заявили в Оперативном штабе при Кабинете министров. 

Состояние 33 из них тяжелое, 47 - средней тяжести, остальных - стабильное. 

Кроме того, на данный момент осуществляются соответствующие мероприятия, связанные с обследованием свыше 3 000 человек , размещенных в различные карантинные зоны.  

Отметим, что на сегодняшний день в Азербайджане установлено 822 факта заражения коронавирусом. 

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