В Азербайджане названо число проходящих лечение больных коронавирусом

"На данный момент в больницах особого режима продолжается лечение 751 инфицированного коронавирусом".

Об этом Report заявили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

Состояние 33 из них тяжелое, 47 - средней тяжести, остальных - стабильное.

Кроме того, на данный момент осуществляются соответствующие мероприятия, связанные с обследованием свыше 3 000 человек , размещенных в различные карантинные зоны.

Отметим, что на сегодняшний день в Азербайджане установлено 822 факта заражения коронавирусом.