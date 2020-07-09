Названо число подключенных к аппаратам ИВЛ пациентов - СТАТИСТИКА

В Азербайджане к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены 59 больных коронавирусом.

В Азербайджане к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены 59 больных коронавирусом.

Об этом передает Report со ссылкой на Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Отмечается, что число пациентов в отделениях реанимации достигло 329.

Сегодня в стране выявлено 548 новых случаев заражения коронавирусом. 491 человек был выписан после выздоровления.

Скончались 10 человек, результаты анализов которых на COVID-19 оказались положительными.

Было проведено 7 505 тестов на коронавирус.