Названо число лиц с пищевым отравлением в Азербайджане в прошлом году

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ "В июле-декабре прошлого года в рамках контрольных мероприятий в сфере продбезопасности проведено 148 внеплановых проверок".
Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции по итогам прошлого года сказал председатель Агентства по продбезопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли.
По его словам, во время санитарно-гигиенической экспертизы за 6 месяцев принято решение о 93 административных взысканиях: "Принято решение о 25 мероприятий по обезвреживанию. Также зафиксировано 168 обращений с пищевым отравлением. Из них 77 были подтверждены. В результате отравились 187 человек. Произошло 14 случаев отравления ботулизмом, один человек скончался".
Председатель АПБА отметил, что в сфере продбезопасности было выдано 5586 разрешений: "За этот период выдано 5186 сертификатов на ввоз, 400 – на вывоз".
Г.Тахмазли сказал, что из числа рабочего состава 8 человек были отстранены от занимаемой должности: "Приостановлена продажа 14 товаров, запрещена реализация 7 продуктов".
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