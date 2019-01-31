Названо число лиц с пищевым отравлением в Азербайджане в прошлом году

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Баку. 31 января. REPORT.AZ/ "В июле-декабре прошлого года в рамках контрольных мероприятий в сфере продбезопасности проведено 148 внеплановых проверок".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции по итогам прошлого года сказал председатель Агентства по продбезопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли.

По его словам, во время санитарно-гигиенической экспертизы за 6 месяцев принято решение о 93 административных взысканиях: "Принято решение о 25 мероприятий по обезвреживанию. Также зафиксировано 168 обращений с пищевым отравлением. Из них 77 были подтверждены. В результате отравились 187 человек. Произошло 14 случаев отравления ботулизмом, один человек скончался".

Председатель АПБА отметил, что в сфере продбезопасности было выдано 5586 разрешений: "За этот период выдано 5186 сертификатов на ввоз, 400 – на вывоз".

Г.Тахмазли сказал, что из числа рабочего состава 8 человек были отстранены от занимаемой должности: "Приостановлена продажа 14 товаров, запрещена реализация 7 продуктов".