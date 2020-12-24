Названа положительная сторона мутации коронавируса

Мутация COVID-19 означает, что вирус скоро ослабнет и станет менее опасным

Мутация COVID-19 означает, что вирус скоро ослабнет и станет менее опасным.

Как передает Report, об этом председатель Национального общества промышленной медицины России Алексей Яковлев заявил изданию "Московский комсомолец".

Яковлев пояснил, что подобно всем респираторным вирусам, SARS-CoV-2 стремится снизить свою летальность.

Специалист отметил, что когда-то коронавирус будет для человечества как легкая простуда. Кроме того, специалисты смогут легко изменять вакцину под новый штамм вируса. "Главное — иметь платформу для конструирования вакцины, а она у нас есть и не одна", — сказал он.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что на данный момент нет никаких доказательств, что новый штамм каким-либо образом усиливает тяжесть заболевания. До этого в организации утверждали, что новый штамм коронавируса более заразен, но в целом не меняет уровень опасности заболевания.

Опасную мутацию коронавируса обнаружили в сентябре в Великобритании. К настоящему времени выявлено порядка тысячи случаев заражения новым штаммом. Мутация была также выявлена у пациентов в Дании, Нидерландах, ЮАР. Британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам заявил, что данный вариант коронавируса распространяется быстрее.