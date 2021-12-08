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Назван необычный симптом "омикрона"

Назван необычный симптом "омикрона" "Необычная" сыпь может проявляться у детей, заразившихся "омикрон"-штаммом коронавируса.
Здоровье
8 декабря 2021 г. 06:34
Назван необычный симптом омикрона

"Необычная" сыпь может проявляться у детей, заразившихся "омикрон"-штаммом коронавируса.

Как передает Report, об этом в эфире Sky News заявил британский врач Дэвид Ллойд.

Медик отметил, что существуют некоторые различия в симптомах у детей, заразившихся "омикроном", по сравнению с взрослыми. "Такие вещи, как усталость, головная боль и потеря аппетита кажутся весьма важными, как и сыпь", - сказал он.

Ллойд подчеркнул, что у небольшой группы пациентов с COVID-19 всегда фиксировались высыпания, однако, по его словам, "до 15 процентов детей с "омикроном" сталкиваются с сыпью, необычной сыпью".

Врач добавил, что медики постепенно узнают больше об этом штамме вируса. "Давайте надеяться, что этот вариант не так смертоносен, как "дельта", и что мы сможем справиться с ним. Но да, времена тревожные", - заключил специалист.

Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.

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