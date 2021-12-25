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Назван долго сохраняющийся симптом "омикрон"-штамма коронавируса

Назван долго сохраняющийся симптом "омикрон"-штамма коронавируса Российский врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал, что один из симптомов "омикрон"-штамма коронавируса сохраняется у переболевших долгое время.
Здоровье
25 декабря 2021 г. 02:43
Назван долго сохраняющийся симптом омикрон-штамма коронавируса

Российский врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал, что один из симптомов "омикрон"-штамма коронавируса сохраняется у переболевших долгое время.

Как передает Report, о нем он рассказал в интервью Ura.ru.

Токарев заявил, что миалгия, или мышечные боли сохраняются у перенесших "омикрон"-штаммом COVID-19 до года. Врач назвал этот симптом не только признаком коронавируса, но и постковидного синдрома.

"Постковидный синдром может включать миалгии, мышечную слабость, усталость и астению, бессонницу, расстройства памяти и внимания, искажения вкуса и обоняния, причем эти жалобы сохраняются длительно - на протяжении от нескольких недель до года", - подчеркнул медик.

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