Назван долго сохраняющийся симптом "омикрон"-штамма коронавируса

Российский врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал, что один из симптомов "омикрон"-штамма коронавируса сохраняется у переболевших долгое время.

Российский врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал, что один из симптомов "омикрон"-штамма коронавируса сохраняется у переболевших долгое время.

Как передает Report, о нем он рассказал в интервью Ura.ru .

Токарев заявил, что миалгия, или мышечные боли сохраняются у перенесших "омикрон"-штаммом COVID-19 до года. Врач назвал этот симптом не только признаком коронавируса, но и постковидного синдрома.

"Постковидный синдром может включать миалгии, мышечную слабость, усталость и астению, бессонницу, расстройства памяти и внимания, искажения вкуса и обоняния, причем эти жалобы сохраняются длительно - на протяжении от нескольких недель до года", - подчеркнул медик.