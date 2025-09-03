    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    Назначен новый советник министра здравоохранения Азербайджана.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​министерство.

    Согласно информации, Эльгюн Самедов назначен на должность советника министра в аппарате Министерства здравоохранения Азербайджана.

