Səhiyyə nazirinə yeni müşavir təyin olunub
Sağlamlıq
- 03 sentyabr, 2025
- 11:01
Səhiyyə Nazirliyi aparatında nazirin müşaviri vəzifəsinə Elgün Nurulla oğlu Səmədov təyin edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirlik məlumat yayıb.
Bildirilib ki, E.Səmədov bundan sonra nazirliyin aparatında nazirin müşaviri səlahiyyətlərini həyata keçirəcək.
