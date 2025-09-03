    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    Səhiyyə nazirinə yeni müşavir təyin olunub

    Sağlamlıq
    • 03 sentyabr, 2025
    • 11:01
    Səhiyyə nazirinə yeni müşavir təyin olunub

    Səhiyyə Nazirliyi aparatında nazirin müşaviri vəzifəsinə Elgün Nurulla oğlu Səmədov təyin edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirlik məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, E.Səmədov bundan sonra nazirliyin aparatında nazirin müşaviri səlahiyyətlərini həyata keçirəcək.

    Səhiyyə Nazirliyi müşavir
    Rus Versiası Rus Versiası
    Назначен новый советник министра здравоохранения
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    New adviser to health minister appointed in Azerbaijan

    Son xəbərlər

    11:28

    İlham Əliyev San-Marinonun regent kapitanlarını təbrik edib

    Xarici siyasət
    11:24

    Ziya Rəcəbov: "Turan" voleybol komandasının hədəfləri böyükdür"

    Komanda
    11:24

    Ali Məhkəmə ad, soyad və ata adının dəyişdirilməsi ilə bağlı qərar qəbul edib

    Hadisə
    11:22

    Bu gün Naxçıvanın bəzi hissələrində işıq olmayacaq

    Energetika
    11:21

    Fikrət Yusifov: "Rusiya sanksiyalardan yayınmaq üçün Ermənistandan istifadə edir"

    Biznes
    11:16

    Türkiyədə sərnişin avtobusu aşıb, 27 nəfər xəsarət alıb

    Region
    11:10

    Ermənistanın zinət məhsulları idxalında rekord artım: gizli əməliyyatların izi?

    Biznes
    11:10

    Ağ Evdə Ukraynada gedən müharibə müzakirə ediləcək

    Digər ölkələr
    11:08

    Əfqanıstanda zəlzələdən zərər çəkənlərə kömək üçün xüsusi təyinatlılar səfərbər edilib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti