Наркотики и психотропные вещества, изъятые из оборота, могут быть использованы в медицине

В Азербайджане будет разработан порядок уничтожения наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и сильнодействующих веществ, изъятых в качестве вещественных доказательств в ходе досудебного производства, или передачи их для медицинского пр

В Азербайджане будет разработан порядок уничтожения наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и сильнодействующих веществ, изъятых в качестве вещественных доказательств в ходе досудебного производства, или передачи их для медицинского применения до окончания уголовного производства.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев внес изменения в указ о применении Уголовно-процессуального кодекса.

Согласно документу, Кабинету министров поручено определить это правило в пятимесячный срок по согласованию с президентом Азербайджана.