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Наркотики и психотропные вещества, изъятые из оборота, могут быть использованы в медицине

Наркотики и психотропные вещества, изъятые из оборота, могут быть использованы в медицине В Азербайджане будет разработан порядок уничтожения наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и сильнодействующих веществ, изъятых в качестве вещественных доказательств в ходе досудебного производства, или передачи их для медицинского пр
Здоровье
18 мая 2022 г. 21:22
Наркотики и психотропные вещества, изъятые из оборота, могут быть использованы в медицине

В Азербайджане будет разработан порядок уничтожения наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и сильнодействующих веществ, изъятых в качестве вещественных доказательств в ходе досудебного производства, или передачи их для медицинского применения до окончания уголовного производства.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев внес изменения в указ о применении Уголовно-процессуального кодекса.

Согласно документу, Кабинету министров поручено определить это правило в пятимесячный срок по согласованию с президентом Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dövriyyədən çıxarılmış narkotik vasitələr və psixotrop maddələr tibbdə istifadə oluna bilər

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