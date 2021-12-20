Национальный центр гематологии: В Азербайджане омикрон-штамм коронавируса не выявлен

В Азербайджане не выявлен новый штамм коронавируса "омикрон".

В Азербайджане не выявлен новый штамм коронавируса "омикрон".

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Национальном центре гематологии и трансфузиологии.

В центре отметили, что исследования по всем мутациям и новым штаммам продолжаются: "Все подозрительные образцы анализов исследуются. По итогам проведенных проверок новый штамм коронавируса "омикрон" пока не выявлен. В случае его обнаружения общественность будет проинформирована".

Напомним, что штамм коронавируса "омикрон" уже выявлен в около 100 странах мира. В соседних с Азербайджаном Турции, Грузии, Иране и России также зарегистрированы случаи заражения новым штаммом.