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Национальный центр гематологии: В Азербайджане омикрон-штамм коронавируса не выявлен

Национальный центр гематологии: В Азербайджане омикрон-штамм коронавируса не выявлен В Азербайджане не выявлен новый штамм коронавируса "омикрон".
Здоровье
20 декабря 2021 г. 17:12
Национальный центр гематологии: В Азербайджане омикрон-штамм коронавируса не выявлен

В Азербайджане не выявлен новый штамм коронавируса "омикрон".

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Национальном центре гематологии и трансфузиологии.

В центре отметили, что исследования по всем мутациям и новым штаммам продолжаются: "Все подозрительные образцы анализов исследуются. По итогам проведенных проверок новый штамм коронавируса "омикрон" пока не выявлен. В случае его обнаружения общественность будет проинформирована".

Напомним, что штамм коронавируса "омикрон" уже выявлен в около 100 странах мира. В соседних с Азербайджаном Турции, Грузии, Иране и России также зарегистрированы случаи заражения новым штаммом.

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Версия на английском языке No Omicron strain case detected in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda “Omikron” ştamına yoluxma faktı aşkarlanmayıb

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