О нас
Аудио новости

На "Торпаг чершенбеси" 9 человек получили ожоги

На "Торпаг чершенбеси" 9 человек получили ожоги 15 марта, в последний вторник перед праздником Новруз - "Торпаг чершенбеси" (Вторник земли) 9 человек обратились в Республиканский ожоговый центр в связи с ожогами.
Здоровье
16 марта 2022 г. 11:31
На Торпаг чершенбеси 9 человек получили ожоги

15 марта, в последний вторник перед праздником Новруз - "Торпаг чершенбеси" (Вторник земли) 9 человек обратились в Республиканский ожоговый центр в связи с ожогами.

В ответ на запрос Report в центре сообщили, что пострадавшим была оказана первая помощь и они были выписаны домой.

В "Торпаг чершенбеси" принято разжигать костры и перепрыгивать через них. Существует поверье, что, прыгая через костер, человек оставляет в нем свои беды и разочарования. Тушить костер запрещается, он должен потухнуть сам.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İlaxır çərşənbədə tonqaldan tullanan 9 nəfər yanıq xəsarəti alıb

Другие новости из категории

В Гяндже под видом сливочного масла продавался спред
В Гяндже под видом сливочного масла продавался спред
15 марта 2022 г. 17:00
В Азербайджане за сутки от коронавируса вакцинированы более 22 тыс. человек
В Азербайджане за сутки от коронавируса вакцинированы более 22 тыс. человек
15 марта 2022 г. 15:41
В Азербайджане за сутки выявлено 142 случая заражения коронавирусом 
В Азербайджане за сутки выявлено 142 случая заражения коронавирусом 
15 марта 2022 г. 15:41
В Азербайджане еще одна частная клиника будет оказывать бесплатные услуги гражданам
В Азербайджане еще одна частная клиника будет оказывать бесплатные услуги гражданам
15 марта 2022 г. 13:40
Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 459,8 млн
Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 459,8 млн
15 марта 2022 г. 10:51
За два месяца в Азербайджане произведено 7,6 млн медицинских масок
За два месяца в Азербайджане произведено 7,6 млн медицинских масок
14 марта 2022 г. 17:22
Bloomberg: Почти 11 млрд прививок от COVID-19 сделано на планете
Bloomberg: Почти 11 млрд прививок от COVID-19 сделано на планете
14 марта 2022 г. 16:03
В Азербайджане введено более 13 млн доз вакцин
В Азербайджане введено более 13 млн доз вакцин
14 марта 2022 г. 15:38
В Азербайджане коронавирусом заразились еще 53 человека, 7 скончались
В Азербайджане коронавирусом заразились еще 53 человека, 7 скончались
14 марта 2022 г. 15:36
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 458,5 млн
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 458,5 млн
14 марта 2022 г. 11:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi