На "Торпаг чершенбеси" 9 человек получили ожоги

15 марта, в последний вторник перед праздником Новруз - "Торпаг чершенбеси" (Вторник земли) 9 человек обратились в Республиканский ожоговый центр в связи с ожогами.

15 марта, в последний вторник перед праздником Новруз - "Торпаг чершенбеси" (Вторник земли) 9 человек обратились в Республиканский ожоговый центр в связи с ожогами.

В ответ на запрос Report в центре сообщили, что пострадавшим была оказана первая помощь и они были выписаны домой.

В "Торпаг чершенбеси" принято разжигать костры и перепрыгивать через них. Существует поверье, что, прыгая через костер, человек оставляет в нем свои беды и разочарования. Тушить костер запрещается, он должен потухнуть сам.