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Минздрав вновь обратился к населению в связи с "омикроном"

Минздрав вновь обратился к населению в связи с "омикроном" Министерство здравоохранения вновь обратилось к населению в связи с ”омикроном".
Здоровье
31 января 2022 г. 12:16
Минздрав вновь обратился к населению в связи с омикроном

Министерство здравоохранения вновь обратилось к населению в связи с ”омикроном".

Как сообщает Report, заместитель генерального директора Центра гигиены и эпидемиологии Министерства Афаг Алиева заявила, что наибольшую защиту от коронавирусной инфекции дают антитела, образующиеся после вакцинации.

Она отметила, что зараженные штаммом “омикрон”, особенно вакцинированные, переносят болезнь легче: "Научные исследования британского Агентства по безопасности здоровья показывают, что бустерная доза вакцины повышает защиту от штамма "омикрон" у людей старше 50 лет на 95%. В то же время это снижает риск госпитализации граждан в связи с новым штаммом на 88%. Согласно исследованиям, инкубационный период нового штамма короче, но риск повторного заражения ”омикроном“ в несколько раз выше, чем при заражении ”дельтой".

А.Алиева сказала, что для защиты от распространяющегося нового штамма важно вакцинироваться второй или через 5 месяцев после заражения и выздоровления бустерной дозой: "Я напоминаю, что согласно соответствующему решению Кабинета министров “Сертификат о вакцинации” лиц, у которых прошло более 6 месяцев после 2-й дозы вакцины, с 15 февраля будет считаться недействительным . Наряду с вакцинацией должны соблюдаться правила особого карантинного режима (соблюдение физической дистанции, правил гигиены и использование масок)".

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Версия на азербайджанском языке Səhiyyə Nazirliyi “Omikron”la bağlı yenidən əhaliyə müraciət edib

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