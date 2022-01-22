Минздрав вновь обратился к населению в связи с омикрон-штаммом

Министерство здравоохранения вновь обратилось к населению в связи с омикрон-штаммом коронавируса.

Министерство здравоохранения вновь обратилось к населению в связи с омикрон-штаммом коронавируса.

Как сообщает Report, в обращении граждан просят следовать указаниям, установленным учреждениями здравоохранения, с учетом генетических особенностей мутации этого штамма коронавируса.

В рекомендациях отмечается о необходимости носить медмаску, часто мыть руки или пользоваться антисептическими средствами, соблюдать физическую дистанцию, держаться подальше от мест скопления людей, вакцинироваться.

Зараженным вирусом лицам рекомендуется максимально изолироваться от членов семьи, часто проветривать помещение, измерять температуру тела два раза в день, принимать много жидкости, соблюдать режим сна, при высокой температуре (38℃ и выше) принимать жаропонижающие препараты.

"Если вас беспокоит высокая температура (>38.5℃, не подвергающаяся воздействию жаропонижающих препаратов) в течение более 5 дней, сообщите об этом семейному врачу (участковому врачу). Не принимайте антибиотики, противовирусные, гормональные, иммуностимулирующие средства и внутривенные жидкости в домашних условиях. Не принимайте лекарства по рекомендации соседа, родственника, знакомого. Не лечитесь по рекомендации среднего медицинского персонала.

Не забывайте, что вакцинация остается самым эффективным средством в борьбе с любой мутацией вируса. Мы призываем граждан вакцинироваться бустерной дозой", - говорится в сообщении.