О нас
Report Georgia
Аудио новости

Минздрав вновь обратился к населению в связи с омикрон-штаммом

Минздрав вновь обратился к населению в связи с омикрон-штаммом Министерство здравоохранения вновь обратилось к населению в связи с омикрон-штаммом коронавируса.
Здоровье
22 января 2022 г. 10:38
Минздрав вновь обратился к населению в связи с омикрон-штаммом

Министерство здравоохранения вновь обратилось к населению в связи с омикрон-штаммом коронавируса.

Как сообщает Report, в обращении граждан просят следовать указаниям, установленным учреждениями здравоохранения, с учетом генетических особенностей мутации этого штамма коронавируса.

В рекомендациях отмечается о необходимости носить медмаску, часто мыть руки или пользоваться антисептическими средствами, соблюдать физическую дистанцию, держаться подальше от мест скопления людей, вакцинироваться.

Зараженным вирусом лицам рекомендуется максимально изолироваться от членов семьи, часто проветривать помещение, измерять температуру тела два раза в день, принимать много жидкости, соблюдать режим сна, при высокой температуре (38℃ и выше) принимать жаропонижающие препараты.

"Если вас беспокоит высокая температура (>38.5℃, не подвергающаяся воздействию жаропонижающих препаратов) в течение более 5 дней, сообщите об этом семейному врачу (участковому врачу). Не принимайте антибиотики, противовирусные, гормональные, иммуностимулирующие средства и внутривенные жидкости в домашних условиях. Не принимайте лекарства по рекомендации соседа, родственника, знакомого. Не лечитесь по рекомендации среднего медицинского персонала.

Не забывайте, что вакцинация остается самым эффективным средством в борьбе с любой мутацией вируса. Мы призываем граждан вакцинироваться бустерной дозой", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Səhiyyə Nazirliyi "Omikron"la bağlı əhaliyə yenidən çağırış edib

Другие новости из категории

В Азербайджане сокращается карантинный период для больных с COVID
В Азербайджане сокращается карантинный период для больных с COVID
22 января 2022 г. 10:13
Назван симптом коронавируса, заметный на коже
Назван симптом коронавируса, заметный на коже
22 января 2022 г. 08:34
Ученые: Для борьбы с омикроном не обойтись без бустера
Ученые: Для борьбы с "омикроном" не обойтись без бустера
22 января 2022 г. 06:29
ВОЗ одобрила применение вакцины Pfizer для детей старше пяти лет
ВОЗ одобрила применение вакцины Pfizer для детей старше пяти лет
21 января 2022 г. 18:51
450 детей с дефицитом гормона роста получили бесплатные препараты
450 детей с дефицитом гормона роста получили бесплатные препараты
21 января 2022 г. 17:02
Агентство: Возобновляется выдача бесплатных препаратов страдающим от рака крови детям
Агентство: Возобновляется выдача бесплатных препаратов страдающим от рака крови детям
21 января 2022 г. 16:56
В Азербайджане число выявленных случаев заражения COVID-19 превысило 630 тысяч
В Азербайджане число выявленных случаев заражения COVID-19 превысило 630 тысяч
21 января 2022 г. 16:41
В Азербайджане за сутки вакцинированы свыше 8 тысяч человек
В Азербайджане за сутки вакцинированы свыше 8 тысяч человек
21 января 2022 г. 16:38
Число заразившихся COVID-19 в мире приблизилось 343 млн человек
Число заразившихся COVID-19 в мире приблизилось 343 млн человек
21 января 2022 г. 10:46
ВОЗ сообщила о максимуме заразившихся коронавирусом за сутки в мире
ВОЗ сообщила о максимуме заразившихся коронавирусом за сутки в мире
21 января 2022 г. 02:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi