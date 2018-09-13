Минздрав: В этом году более 400 младенцев родились с тяжелыми пороками

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Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ В течение 8 месяцев нынешнего года на Стацию скорой и неотложной помощи поступило более 486 722 обращений.

Как сообщили Report в министерстве здравоохранения Азербайджана, 43220 обратившихся были госпитализированы. 57670 вызовов касались детей, 7833 малышей были госпитализированы.

На большинство вызовов были направлены бригады педиатров Станции скорой и неотложной помощи. В сообщении отмечается, что в кувезах, выделенных минздравом, в столичные больницы были доставлены 15 новорожденных из отдаленных районов республики, более 400 младенцев, появившихся на свет с тяжелыми пороками или с недостаточным весом, были направлены в Республиканский Перинатальный Центр, а также Научно-исследовательский институт педиатрии им. К.Фараджевой.