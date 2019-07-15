Минздрав сообщил о состоянии пострадавших во Дворце шекинских ханов

Министерство здравоохранения сообщило о состоянии пострадавших в результате падения ветвей 500-летнего чинара (платана) во дворе Дворца шекинских ханов.

Как сообщили Report в министерстве, состояние продолжающей лечение в Шекинской центральной районной больнице Хатиры Агамалыевой (множественный оскольчатый перелом правой бедренной кости, травматический шок) тяжелое.

Состояние другого раненого Эльхана Мамедова (закрытая травма позвоночника) средней тяжести.

Стабильно тяжелым остается состояние находящихся в Клиническом медцентре №1 Илькина Мамедова (тяжелая черепно-мозговая травма, перелом правой ноги), Сары Гасан (закрытый перелом правой бедренной кости в тазовой области), Фарик Гасан (перелом левой малоберцовой кости), Аль Хасана Самиры (перелом правой бедренной кости со смещением), угрозы жизни нет.