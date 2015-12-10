​Минздрав: С продажи изъято 2874 упаковок не зарегистрированных и не прошедших госрегистрацию лекарственных препаратов

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ "В течение этого года в 113 аптеках произведены рейды, в результате которых выявлена незаконная деятельность 4 аптек.

Деятельность указанных аптек приостановлена, а в отношении их владельцев составлены протоколы в соответствии с пунктом 64.1 Кодекса административных правонарушений".

Как сообщает Report, об этом заявил директор Центра аналитической экспертизы Мурад Сулейманов.

По его словам, отдел контроля (инспекции) за качеством лекарств Центра аналитической экспертизы периодически проводит плановые и внеплановые проверки: "Внеплановые проверки в основном проходят на основе поступивших от населения обращений и жалоб. Приостановлена деятельность двух аптек, одна из которых занималась продажей не прошедших регистрацию лекарственных препаратов, а другая отпускала медикаменты без рецепта. Еще одна лишена лицензии".

Как отметил М.Сулейманов, в результате проведенных в этом году проверок с фармацевтического рынка изъято 2874 упаковок не зарегистрированных и не прошедших госрегистрацию лекарственных препаратов 835 наименований: "В настоящее время на стадии утверждения находятся новые требования "Надежная аптечная практика" и "Надежная дистрибьюторская практика", подготовленные согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и Международной фармацевтической федерации, регулирующих вопросы создания и деятельности фармацевтических предприятий".