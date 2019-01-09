Минздрав проводит в роддомах мониторинги

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ "В Азербайджане подготовлена пилотная программа неонатального скрининга".

Как сообщает Report, об этом сказал главный педиатр министерства здравоохранения, директор Научно-исследовательского института педиатрии имени К.Фараджевой Насиб Гулиев.

По его словам, уже заказано оборудование для скрининга.

Н.Гулиев отметил, что целью подготовки пилотного проекта было ранняя диагностика часто встречающихся у новорожденных наследственных заболеваний, таких как фенилкетонурия, гипотиреоз, муковисцидоз, адреногенитальный синдром, гликогеноз.

Главный педиатр добавил, что с целью обеспечения массовости грудного вскармливания подготовлены клинические протоколы по естественному кормлению, в то же время в родильных домах начаты мониторинги по питанию детей: "Основная целью в ближайшие 1-2 года довести показатель детской смертности в стране до показателя развитых стран".

Он напомнил, что за 11 месяцев прошлого года на свет родились 119 769 детей: "В аналогичный период 2017 года этот показатель составил 126 693 детей".